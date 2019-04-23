В Покровсе спасатели напомнили, чего нельзя делать в лесу во время пикников (Инфографика). Новости

Для жителей Покровска (до переименования – Красноармейск) в ГСЧС подготовили памяку, как безопасно вести себя в лесу по время праздничных дней. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает персс-служба ГСЧС в Донецкой области на своей странице в Facebook.

«Традиционно в период празднования Пасхи и майских праздников граждане Покровска и Покровского района отдыхают на природе. Для того чтобы праздники прошли безопасно, спасатели напоминают правила поведения. Помните: отдыхая в лесу, на лугах, у озера, реки, а не наносите природе вреда, не нарушайте равновесия, взаимосвязей в ней. Прежде чем выехать на отдых, необходимо заранее выбрать место. Следует продумать и проезд. На некоторых реках и озерах моторной лодкой пользоваться запрещено. В лесу, на лугах не везде можно ездить автомобилем и мотоциклом... Причинами пожара в лесу могут стать молния или засуха, но основной причиной возникновения пожаров в лесу являеся неосторожность человека. При обнаруженной пожара в лесу срочно звоните "101"», – напомниои спасатели.

Напомним, что в этом году главный церковный праздник месяца, который является и официальным выходным днем – это Пасха, которая в этом году отмечается 28 апреля. Поскольку Пасха выпадает на воскресенье, то и следующий за ней понедельник, 29 апреля, также будет выходным днем. Кроме того, Кабмин рекомендовал перенос рабочих дней в 2019 году, согласно которому вторник, 30 апреля, также будет официальным выходным. Отработать его предстоит позже – 11 мая.