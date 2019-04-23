Доплаты многодетным семьям: Что нужно знать, рассказали в Мариуполе (Видео). Новости

В Украине с апреля начали доплачивать родителям за третьего и последующих детей. Такое решение приняло правительство, чтобы повысить рождаемость.

Жительница Мариуполя (Донецкая обл.) Юлия Кирнева, чтобы оформить такую помощь, обратилась в управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН). Женщина имеет 7 детей. Из них троим – еще нет шести лет. «Самую младшую зовут Оливия. Ей вот 5 месяцев, на нее буду получать помощь, потом Дамир, ему почти 3, и Милана – ей 5 лет», – сказала она.

Поэтому и рассчитывать женщина может на «тройную» помощь. Для нее это плюс 5 тыс. 100 грн в семейный бюджет. За каждого ребенка государство ежемесячно будет платить 1 тыс. 700 грн. «Я думаю, всем нелегко, но многодетным еще "нелегче". Ну, конечно, на 1 тыс. 700 ничего не поможет, но это же как помощь, как дополнение. Конечно, это существенная помощь в любом случае. Уже куда кто ее направит – по своему усмотрению. Кто-то на питание, кто-то, может, на одежду», – говорит многодетная мать.

У мариупольчанки Марины ребенок пока один. Однако женщина не отказалась бы от дополнительных средств. Потому что помощи в 860 грн хватает только на подгузники. «Плюс питание, какая-то одежда. Это если на маленького ребенка смотреть. А за взрослых я вообще молчу», – отмечает она.

Но пока добавили денег только многодетным семьям. Чтобы получить выплату, один из родителей должен предоставить паспорт, свидетельства о рождении детей, а также удостоверение многодетной семьи. «Бывает такое, что удостоверения еще не сделаны. Но это сейчас, в принципе, делается очень быстро, это не проблема, девочки идут, делают. Ну, около двух недель и уже удостоверение готово», – сказала специалист департамента социальной защиты населения Юлия Лепилова.

Для оформления выплаты надо прийти в учреждение с документами. Занять место в живой очереди или взять талон. Тогда специалисты запишут на удобное время. «Если уже семья получает в департаменте какие-то виды помощи, то у нас есть счет, на который зачисляются эти выплаты. Если они впервые обращаются, ничего не получали – они должны предоставить расчетный счет с банка. На сегодня уже обратилось более 350 человек, помощь назначена у нас. И уже в мае получат выплаты», – сообщила заместитель директора департамента социальной защиты населения Вита Иванникова.

В Мариуполе насчитывается более полутора тысяч многодетных семей. Каждой семье, обратившейся за оказанием помощи на детей с апреля по июнь, выплаты будут назначены с 1 апреля текущего года.

Источник: ТК «Донбасс»

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