Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Морской трибунал ООН назвал дату слушаний по пленным украинским морякам. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Морской трибунал ООН назвал дату слушаний по пленным украинским морякам

23.04.19 21:58dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно РФ за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала», – пишет Зеркаль.

Ранее сообщалось, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Бердянск» и «Никополь».

Напомним, что украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Комментарии