Морской трибунал ООН назвал дату слушаний по пленным украинским морякам. Новости

Президент Международного Трибунала по морскому праву определил даты слушаний по делу о применении временных мер касательно РФ за нарушения иммунитетов трех украинских военно-морских кораблей и 24 членов их экипажей. Об этом на своей странице в Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

«Публичные слушания состоятся 10-11 мая 2019 года. Процедурный приказ будет опубликован на сайте Трибунала», – пишет Зеркаль.

Ранее сообщалось, что в отношении военнопленных украинских моряков продолжаются следственные действия. Производится ознакомление военнопленных и их адвокатов с постановлениями о назначении технических экспертиз артиллерийского вооружения МБАК «Бердянск» и «Никополь».

Напомним, что украинские дипломаты продолжают работать над освобождением моряков из плена РФ и другими делами о нарушении Россией норм международного права.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряка, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.