Психологическая помощь детям Донбасса: Как 12-летняя переселенка открыла в себе умение помогать другим (Видео). Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Эмилия Алекперова в свои 12 лет умеет поддержать друзей, интуитивно чувствует, чем помочь им в той или иной ситуации. В таком возрасте не каждый ребенок способен решить собственные проблемы, тем более, помочь в этом другим.

К Эмилии друзья то и дело обращаются за помощью. А она для каждого пытается найти нужные слова. «Мне говорят, такие вот проблемы у меня, такие вот дела, а я рассказываю, как решить проблему. И мне говорят, слушай, да ты психолог!», – поделилась она.

По словам матери девочки Яны Алекперовой, дочь чуткая и внимательная к другим с детства. «Она готова выслушать, поддержать, она такая достаточно открытая, позитивная», – сказала она.

А после того, как в 2014 году семья из Донецка переехала в Киев, это проявилось еще больше. «Может быть и события эти вот повлияли на то, что взросление произошло. Для меня это какой-то такой шок, знаете, как ребенок реагирует на все вот эти проблемы», – поделилась мать Эмилии.

Эмилия говорит, что ее вдохновили психологи, с которыми она познакомилась в Святогорске, в рамках проекта «Мирное лето – детям Донбасса!». «Это позволяет детям отвлечься от каких-то проблем и им окажут какую-то нужную помощь, для некоторых это даже психологическая помощь», – рассказала девочка.

Сейчас у Эмилии сразу несколько увлечений – бисероплетение, рисование и акробатика. Но больше всего Эмилия радуется, когда проводит время с семьей. «Я хочу стать психологом, наверное, больше помогать людям. Все-таки это очень важно, чтобы каждый из нас был счастлив», – поделилась она.

При поддержке Фонда Рината Ахметова дети из Донбасса с 2015 года отдыхают, восстанавливаются и проходят психологическую реабилитацию в детских лагерях Святогорска. Психологи говорят, если вовремя не освободить детей от пережитого страха, впоследствии это чревато неврозами и другими заболеваниями. «Когда фонды, конкретные люди, уделяют внимание психологическому состоянию детей и подростков. Их реабилитации, восстановлению, социализации в мирной жизни – это дорого стоит», – считает психолог Вера Романова.

Новый сезон проекта «Мирное лето – детям Донбасса!» стартует 1 июня, а сбор заявок на участие в проекте уже открыт. Этим летом 500 детей, которые нуждаются в психологической поддержке, снова получат ее.

Фонд оказывает психологическую поддержку и это отдельное направление деятельности с начала боевых действий. Тогда 250 психологов прошли обучение по специализированному курсу «Травма войны».

Источник: ТК «Донбасс»