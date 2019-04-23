Международное сообщество признало правильность действий руководства Украины во время Иловайска и Дебальцево. Новости

Международное сообщество признало правильность действий руководства Украины во время вторжения регулярных российских войск на территорию Украины во время военных операций вблизи Иловайска и в Дебальцево. Об этом заявил полковник Вооруженных сил Украины, офицер Генштаба, инструктор миротворческих операций Виктор Шидлюх на ТК «Прямой».

«Причины Иловайска, причины Дебальцево, признаются международным сообществом, действия и решения (руководства ВСУ и Украины, – ред.) признаются правильными. А кто уже как выполнял ... Например, если подразделения Министерства внутренних дел демонстративно заявляли, что они не входят в силы антитеррористической операции (на востоке Украины, – ред.), что они не подчиняются Вооруженным силам Украины, то как ВСУ могли влиять на эти подразделения. Кто инициировал эти вопросы, тот и должен понести ответственность. Но эти подразделения воевали рядом с подразделениями ВСУ и расстреливали их российские солдаты – и это все знают. Но почему в расстреле российскими солдатами украинских подозревают, обвиняют людей, которые стояли бок о бок с теми, кого расстреливали. Мне это непонятно. Поэтому все вопросы о том, как происходили события в Иловайске, какие подразделения принимали участие – есть на странице Министерства обороны Украины, их всегда можно проверить и этому вопросу правоохранительные органы уже дали ответ», –заявил Шидлюх.

По его словам, РФ на Донбассе воюет двумя эшелонами – первый пример – это наемники из террористических 1 и 2 «армейских корпусов», которые комплектуются наемниками и регулярными войсками, а руководят ими кадровые российские военные. «Чтобы мойщик машин мог стать командиром батальона, я не верю в такое», – отметил офицер.

Он добавил, что российские войска, в случае назревания успеха ВСУ во время АТО, прорывали границы и заходили на территорию Украины, окружали, обстреливали с территории России. «И все об этом знают. Мне не понятно, почему мы подменяем понятия. ВСУ защищали свою страну. А теперь говорят, что посылать солдат защищать свою страну – это посылать их на верную смерть. Но это их конституционная обязанность. Мы подменяем понятия, а не говорим, что это Россия должна понести наказание? Мне это не понятно», – подчеркнул Шидлюх.

Напомним, что летом 2014 года операция по освобождению Донецка считалась вполне реальной, если бы не прямая агрессия РФ, которая привела к трагедии Иловайского котла. Об этом сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.