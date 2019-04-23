В направлении Святогорска идет ремонт моста через реку Северский Донец (Фото). Новости

В Славянском районе (Донецкая обл.) в направлении Святогорска в разгаре текущий средний ремонт большого моста через реку Северский Донец. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог в Донецкой области.

Искусственное сооружение, расположенное по маршруту движения Богородичное – Святогорск, является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-05-21 / М-03 / – подъезд к Святогорску, км 6+895.

Так, работы выполняются по одной полосе движения – другая с реверсивным регулированием остается открытой для проезда транспортных средств; движение пешеходов временно направлено по одному пешеходному тротуару.

В настоящее время подрядчиком демонтировано устаревшее мостовое полотно, которое потеряло гидроизоляционные свойства, грозило стремительным разрушением несущих элементов конструкции – балок и ригелей опор. Параллельно строители выполняют работы по восстановлению защитного слоя железобетонных элементов сооружения (специальным полимерно-цементным раствором), и начинают устраивать новые слои дорожной одежды, а именно: сточный треугольник, деформационные (температурные) швы, гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

«Согласно современным нормативным требованиям, замененное металлическое барьерное ограждение проезжей части будет иметь обязательные "компенсаторы", позволяющие усилить удерживающую способность ограждения и повысить уровень безопасности дорожного движения. Также проект предусматривает восстановление пешеходных тротуаров, опор освещения и системы водоотведения», – отмечается в сообщении.

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