НВФ засекретили состояние шахты после ядерного взрыва на Донбассе, – Жебривский. Новости

Состояние экологии на неподконтрольных территориях Донбасса – предкатастрофическое. Один из крупнейших вызовов - шахта «Юнком», которая расположена в городе Бунге (до переименования – Юнокоммунаровск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 23 апреля, в Ивано-Франковске перед началом международной конференции по экологическим вызовам в условиях геополитических трансформаций сообщил экс-председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, пишет « Укринформ ».

«Самая главная проблема – это то, что эта территория никому не нужна, а Россия, которая оккупировала эти территории, не собирается заниматься там экологией ... Экология на оккупированных территориях предкатастрофичная. Один из крупнейших вызовов – это шахта «Юнком», – утверждает Жебривский.

По его словам, в 1979 году на этой шахте проводили испытания и для того, чтобы уменьшить наличие метана в отработанных пластах, провели ядерный взрыв. Он создал там капсулу, которая требует постоянной откачки воды. «Когда эта территория была под контролем украинской власти, откачивали воду, фильтровали ее и, таким образом, все остатки радиационного загрязнения не попадали в воду и почву. В 2018 году оккупанты остановили эту откачку. Теперь мы не имеем информации, откачивается ли эта вода. ФСБ все засекретили», – отметил Жебривский.

Еще одним вызовом являются 36 шахт в Донецкой области, где «или временно, или полностью остановлена откачка воды». Сам Донецк сейчас стоит на пустотах и это, добавил нардеп, создает угрозу обвала зданий, как только произойдет проседание грунта на метр-два. Люди, которых Россия поставила там ответственными, все понимают, но никаких действий для уменьшения экологического бедствия не проводят.

«Есть сегодня Донецкая фильтрации станция, которая стоит в серой зоне, в 350 м к позиции оккупантов. Там также происходит хлорирование воды. Время от времени фильтровальную станцию обстреливают. В прошлом году мины пробили крышу. Осталось 1,5 м до хлора. Если бы это произошло, то Горловка, Донецк, Торецкое, Авдеевка – это был бы «Чернобыль-2», – подчеркнул Жебривский.

По его словам, чтобы спасти эти территории, Украине нужна международная поддержка, поскольку самостоятельно она не сможет решить вопрос финансового ресурса и специалистов. «Прежде всего – Россия должна уйти прочь... Необходима демилитаризация этих объектов и миссия ОБСЕ для мониторинга и ликвидации последствий экологической опасности под зонтиком ООН. Это может стать переходным периодом для деоккупации этих территорий», – отметил Жебривский.