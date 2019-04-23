В переселенцев снова можно «поиграть»: Откроется интерактивная инсталляция о ВПЛ . Новости

Интерактивная инсталляция «Вмести свою жизнь в чемодан», инициативу которой реализовало ОО «Интерньюз-Украина» на средства Черноморского фонда регионального сотрудничества Немецкого фонда Маршалла (BST), предложит всем желающим погрузиться в опыт более 1,5 млн вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и Донбасса. Об этом сообщает ОО «Интерньюз-Украина».

«У вас есть мало времени на сборы, один чемодан и одна жизнь, которую придется начинать сначала. Что вы возьмете с собой? Вещи первой необходимости или школьный фотоальбом? Любимую игрушку сына или его теплые вещи? Вы не знаете, когда вернетесь и или вернетесь вообще. Вам не удастся забрать родные запахи и ощущение дома», – так описывают игру ее инициаторы.

Также сообщается, что подробно продуманное пространство с элементами квеста и 360-видео заставит посетителей за несколько минут пережить внезапный отъезд, пройти контрольно-пропускной пункт, найти новое помещение и начать жизнь сначала. «Гарантируем: вы будете собираться так быстро, как никогда до этого не собирались, и увидите то, что никогда не видели», – отмечают авторы инсталляции.

По их мнению, интерактивная инсталляция будет способствовать преодолению стереотипов и предубеждений, существующих в отношении переселенцев из Крыма и Донбасса, а также углубит взаимопонимание между жителями разных регионов Украины.

Инсталляция будет работать в музее истории Киева 9–27 мая, с 11:00 до 19:00 (13 и 20 мая – выходные). Вход свободный.

Кроме Киева, проект будет представлен в городах:

Львове (4 – 23 июня, «Дворец Искусств», ул. Коперника, 17);

Одессе (11-31 июля, Impact Hub, ул. Греческая, 1а).

Ранее сообщалось, что 5 апреля, в сети интернет запустили квест по мотивам реальных историй переселенцев в Украине.

Напомним, в сентябре 2017 года была презентована первая в Украине настольная игра о переселенцах «Переселеньська блуканина» («Мытарства переселенца»), также разработанная организацией «Советник по вопросам ВПЛ» при поддержке международных партнеров. Игра вызвала широкий общественный резонанс. Прежде всего, к ней негативно отнеслись сами переселенцы, которых возмутила сама тема «игры в переселенцев», а также неоднозначное, порой, провокационное ее содержание.

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