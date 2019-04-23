В Славянском районе задержали «черных лесорубов». Новости

В Славянском районе правоохранители пресекли незаконную вырубку леса. Трое краматорчан успели спилить дуб. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Как уточняется, сообщение о незаконной вырубке леса в селе Дмитровка, поступило в полицию в 5:40.

«Следственно-оперативной группой было установлено, что к преступлению причастны трое жителей Краматорска в возрасте от 41 до 56 лет. Мужчины успели спилить дуб и грузили его в автомобиль "Газель"», – говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли у подозреваемых бензопилу, ручную пилу и топор.

Славянским отделом полиции открыто уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконная вырубка леса». Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет (в случае повторного правонарушения или действия группы лиц).