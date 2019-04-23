Столтенберг пригласил Зеленского посетить штаб-квартиру НАТО. Новости

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг провел беседу с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на сообщение главы НАТО в Twitter сообщает «РБК-Украина».

Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах и пригласил новоизбранного президента посетить штаб-квартиру НАТО в ближайшее время. «Только что побеседовали с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Я поздравил его с победой и пригласил в ближайшее время посетить штаб-квартиру НАТО», – написал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО намерено и в дальнейшем поддерживать Украину. «НАТО будет продолжать осуществлять сильную политическую и практическую поддержку Украины», – написал генсек Альянса.