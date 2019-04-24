Боссе в Донецке: Золотой Ленин, разрушенная «Родина» и заброшенный «Олимпик» (Фото). Новости

Этот район Донецка, именуемый жителями как «Боссе», считается одним из старейших в городе.

Он возник как поселок вокруг завода – «Машиностроительный и чугунолитейный завод инженеров Э. Т. Боссе и Р. Г. Геннефельда», начавшего работать в 1889 году. На предприятии выпускали паровые машины для угледобывающей промышленности, клети, вагонетки, буровые инструменты и пр. Уже после Октябрьской революции завод несколько раз переименовывали и в конце концов стал «Машиностроительным заводом имени Ленинского комсомола Украины» – таким его помнят многие поколения дончан. А с 1995 года и по сей день – это завод «Донецкгормаш».

Аэрофотосъемка района начала 60-х годов

Рядом расположено трамвайное кольцо – конечная остановка маршрута № 3, одного из первых маршрутов города Сталино (прежнее наименование Донецка), существующего еще с начала 30-х годов прошлого века. В центре кольца еще с давних времен высится памятник Ленину, при «ДНР» его ежегодно к майским праздникам выкрашивают в золотой цвет. И сам памятник, и территория вокруг постамента имеет довольно неприглядный вид.

Совсем рядом находится бывшая достопримечательность, а сейчас – один из позоров города кинотеатр «Родина». Построенный еще в 50-х годах, названный в 2000-х годах «Домом кино», кинотеатр в 2008 году пережил масштабный пожар. С тех самых пор здание стоит полуразрушенным и с каждым годом продолжает ветшать, а территория вокруг него все больше зарастает кустарником.

А вот спорткомплекс «Олимпик», построенный на месте бывшего заводского парка культуры, до 2014 года считался современным и благоустроенным местом в Донецке. На небольшом стадионе этого комплекса проводил свои матчи футбольный клуб «Олимпик», который как раз перед войной в 2014 году завоевал право играть в высшей лиге чемпионата Украины по футболу. Но свои матчи в высшем дивизионе «Олимпик» был вынужден играть уже в Киеве, куда клуб перебрался с началом боевых действий. Сейчас территория спорткомплекса закрыта и понемногу зарастает сорняками и имеет не очень благоприятный вид.

22 января 2015 года на Боссе произошла трагедия – транспортная развязка подверглась минометному обстрелу. Первый залп пришелся на трамвайные пути, следующий накрыл саму конечную остановку общественного транспорта. Один из снарядов взорвался в непосредственной близости от троллейбуса маршрута № 17, в котором находились пассажиры; другой попал в легковой автомобиль, после чего он сгорел дотла. Также поврежден трамвай маршрута № 3. В результате обстрела погибло 8 мирных граждан, более 20-ти были ранены.

Стороны конфликта возложили вину за происшествие друг на друга. Согласно данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, обстрел был произведен из миномета или артиллерийского орудия с северо-западного направления. Специалисты Human Rights Watch подтвердили эту информацию, добавив, что не смогли определить сторону, виновную в инциденте.

Однако политтехнолог из РФ, сторонник «Л-ДНР» Денис Лотов в своем видеоблоге заявлял, что обстрел троллейбуса совершили местные казаки атамана Юрия Сафоненко. Лотов отмечал, что это подразделение «было под местным МГБ и выполняло для них всякую грязную работу». Трагический обстрел троллейбуса – результат вооруженных разборок между казаками Сафоненко и подразделением «Оплот», который курировал Захарченко. Казаки целились в базу «Оплота», располагавшуюся на Боссе, но мина не долетела до цели.

На месте трагедии сейчас установлен памятный знак.

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