Живет в России или Украине: «Министр ДНР» пояснил, как взыскивают алименты с находящихся вне «республики». Новости

В России не могут задержать гражданина, у кого образовались долги в «ДНР», т.к. между «республикой» и РФ не заключены договоры о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных решений. Об этом в интервью местной газете рассказал «министр юстиции ДНР» Юрий Сироватко.

Он пояснил ситуацию на примере задолженностей по алиментам.

«В случае, если должник не находится в Донецкой народной республике и имеет задолженность по уплате алиментов, государственный исполнитель имеет право обратиться в суд с представлением о розыске должника… В дальнейшем при попытке пересечения границы ДНР должник будет задержан сотрудниками таможенной службы и передан в правоохранительные органы», – сказал «министр».

Чаще всего такие лица находятся в России или Украине, но «достать» должника из соседних государств «силовики ДНР» не могут. «К сожалению, по состоянию на сегодняшний день договора о правовой помощи, предусматривающие вопросы взаимного исполнения судебных решений, между Донецкой народной республикой, Российской Федерацией и государством Украина не заключены», – констатировал Сироватко.

Он акцентировал, что нахождение лица за пределами «ДНР» не освобождает его от уплаты алиментов и задолженность будет учитываться ежемесячно до совершеннолетия ребенка, пока должника не найдут. «При достижении ребенком совершеннолетнего возраста в случае наличия задолженности по уплате алиментов исполнительное производство не оканчивается, а продолжает исполняться до полного погашения всей имеющейся задолженности», – констатировал он.

Однако, если у должника в «ДНР» имеется недвижимость, то ее могут арестовать для осуществления выплат. «В случае невозможности взыскания алиментов из заработной платы или других доходов должника в течение трех месяцев подряд, если он не работает и не получает доходов, взыскание обращается на его имущество», – продолжил «министр».

«Взыскание алиментов по исполнительным листам за прошлое время проводится в пределах трехлетнего срока... Если по исполнительному документу удержание алиментов не проводилось в связи с розыском должника, то взыскание алиментов должно проводиться за весь период, независимо от установленного трехлетнего срока и достижения совершеннолетия лицом, на удержание которого присуждены алименты», – предупредил он.

В случаях если решение «суда ДНР» о взыскании алиментов с одного из родителей не исполняется (должник проживает в России или Украине), то в «республике» может быть назначена временная помощь несовершеннолетним детям.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» должникам по оплате алиментов на несовершеннолетних детей запрещают покидать пределы «республики». За 2018 год здесь вынесено больше 500 «представлений» об ограничении выезда алиментщика. По состоянию на март в «ДНР» на принудительном исполнении находилось порядка 15 тысяч дел о взыскании алиментов.

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