Довольно много: В Донецке зафиксированы случаи бешенства у домашних котов. Новости

С начала года в неподконтрольном украинской власти Донецке зарегистрировано три подтвержденных случая бешенства животных. Об этом в интервью местной газете рассказала врач «государственной» ветеринарной больницы Донецка Татьяна Савельева.

«И это довольно много для столь короткого промежутка времени», – подчеркнула она.

Так, в Буденновском районе города зафиксирована бешеная собака, в Кировском (в поселке Старомихайловка) и Ленинском районах – домашние коты. «Хочу обратить внимание на то, что животные не были привиты», – уточнила ветеринар.

Савельева констатировала, что в Ленинском районе города карантин по бешенству не снят до сих пор.

«Объясню, почему в последнее время так интенсивно развивается кошачье бешенство. Люди ошибочно считают, что если кот (или кошка) не бывают на улице, то и прививать их не нужно. Это большое заблуждение. Был случай, когда кошка 12 лет не выходила из дома, но однажды на балконе поймала летучую мышь. Произошел контакт с диким животным. Благо что хозяйка была медиком. Она увидела проявление клинических признаков у питомицы и заперла ее на балконе. Животное погибло, умудрившись перекусать членов семьи, и женщина решила начать прививочную кампанию, не дожидаясь результатов обследования, что является достаточно грамотным шагом. В данном случае страшных последствий удалось избежать», – рассказала врач.

Савельева напомнила, что бешенство – опаснейшее, смертельное заболевание. Его переносчиком чаще всего служат дикие животные – лисы, ежи, белки, летучие мыши, большую угрозу несут бродячие собаки и кошки.

Как сообщалось, в феврале жителя неподконтрольной украинским властям Горловки покусал кот, заразившийся бешенством.

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