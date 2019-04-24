В Макеевке умерла роженица, – соцсети. Новости

В перинатальном центре в неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) умерла роженица. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают макеевчане, роженица – 1994 года рождения. 20 апреля, в 4:00 утра ее прооперировали, плод оказался крупный, пришлось сделать кесарево сечение. «Есть подозрение, что доза введенного наркоза была превышена, из-за чего женщина не проснулась. Это уже не первый случай, когда допускается халатность врачами данной клиники. В прошлом году при родах умер ребенок, а роженица выжила», – отмечают в местном чате.

Выдвигаются и предположения о том, что причина в качестве наркоза. Люди пишут, что это далеко не первый случай только за этот месяц, что после наркоза люди умирают, и предлагают «властям» проверить, какого качества медикаменты привозят из РФ.

Как сообщается, друзья и родственники девушки хотят привлечь виновных, по их мнению, медиков к ответственности за халатность.