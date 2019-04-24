В «ДНР» рассказали о ДТП за минувшие выходные. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за прошедшие выходные дни произошло 3 ДТП, в которых пострадали 3 человека, и зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

Отмечается, что 20 апреля в Никитовском районе Горловки водитель мотоцикла сбил 52-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

«21 апреля в с. Безыменное Новоазовского района водитель автомобиля "ВАЗ-2104", находившийся, по предварительным данным, в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на стоящую на остановке общественного транспорта женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения», – заявили в «полиции».

Кроме того, в «ДНР» с 20 по 21 апреля отстранили от управления 43 водителя, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

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