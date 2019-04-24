В МОМ рассказали о переселенцах, которые возвращаются на неподконтрольный Донбасс. Новости

В конце 2018 года 19% опрошенных переселенцев вернулись на неподконтрольные украинским властям территории Донбасса, из них – 55% женщины. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в отчете Национальной системы мониторинга ситуации (НМС) с ВПЛ*, обнародованном Международной организацией по миграции в апреле 2019 года.

Согласно отчету, средний размер домохозяйств опрошенных ВПЛ, вернувшихся домой, составил 1,98 лица, что меньше, чем средний размер домохозяйств переселенцев на подконтрольной украинским властям территории – 2,54 лица.

Наибольшее количество вернувшихся на неподконтрольный Донбасс составляют одинокие переселенцы – 40%, из них 67% – женщины. Еще 38% вернувшихся – это семьи ВПЛ, состоящие из двух человек, по 11% – это семьи переселенцев, в составе которых 3 человека и 4 члена семьи и более.

Среди тех переселенцев, которые вернулись на неподконтрольные украинским властям территории, у 17% есть дети, а в состав 13% семей входят лица с инвалидностью.

В декабре 2018 года количество переселенцев, вернувшихся домой, увеличилось на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года.

Фото: скриншот отчета МОМ

Как сообщалось ранее, в конце 2018 года уровень занятости переселенцев из Донбасса остался неизменным в течение года и составил 44%, из которых самозанятых всего 2%. При этом более 51% ВПЛ оценили свою финансовую ситуацию как «средств хватает только на питание» или «вынуждены экономить даже на питании». Кроме того, 37% переселенцев считают отсутствие собственного жилья своей главной проблемой. Большинство ВПЛ из Донбасса продолжают жить в арендованном жилье. 28% переселенцев намерены вернуться на Донбасс после окончания вооруженного конфликта, не намерены – 34% ВПЛ. 84% переселенцев сообщили, что интегрировались в новых громадах полностью или частично. Переселенцы также оценили свои нынешние условия проживания и назвали главные причины, по которым посещают или не посещают неподконтрольные украинским властям территории Донбасса.

*Методология 12-го раунда исследования обеспечивает сбор данных в 24 областях Украины и г. Киеве, их обработку и анализ по местам размещения ВПЛ, совершенных ими перемещений и намерений. Опросы были проведены в 300 населенных пунктах, выбранных для проведения личных интервью. Объем выборки – 2403 домохозяйств ВПЛ, из которых около 42% были опрошены в ходе предыдущего раунда. Еще 4044 респондентов-ВПЛ были опрошены методом телефонного интервью с октября по декабрь 2018 года, из них 774 переселенца, которые вернулись на неподконтрольную Украине территорию Донбасса. Кроме того, эксперты опросили 3962 человека при пересечении линии разграничения на КПВВ на Донбассе, из них 1286 человек дали полное интервью, остальные – по короткому опроснику.

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