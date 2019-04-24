В ОБСЕ рассказали, куда НВФ не пропустили наблюдателей на неподконтрольной Донетчине. Новости

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в очередной раз препятствовали работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 23 апреля.

В ОБСЕ рассказали о случаях препятствования на неподконтрольной украинским властям территории. Так, в отчете говорится, что на блокпосту «ДНР» к северу от Заиченко двое вооруженных членов НВФ вновь отказали патрулю Миссии в проезде к Саханке и к Пикузам (до переименования – Коминтерново), ссылаясь на «приказы от своих командиров и стрельбу, продолжающуюся в этом районе». Находясь там, команда СММ отметила, что через блокпост в обоих направлениях проезжали гражданские автомобили.

На блокпосту к западу от Безыменного двое вооруженных членов НВФ вновь отказали патрулю Миссии в проезде далее в западном направлении от блокпоста, ссылаясь на то, что там «проводится комплекс спецмероприятий». Находясь там, команда СММ отметила, что через блокпост в обоих направлениях проезжали гражданские автомобили.

В пункте пропуска на границе возле Изварино член НВФ вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район.

На блокпосту вооруженных формирований в Озеряновке (Горловка) член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде в восточном направлении, ссылаясь на «приказы от своего командира».

А на блокпосту «ДНР» примерно в 600 м к западу от Верхнешироковского (до переименования – Октябрь) вооруженный член НВФ вновь остановил патруль Миссии и задержал его примерно на 25 минут, прежде чем разрешил наблюдателям продолжить движение.