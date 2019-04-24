Импортный лук и отечественная редиска: Какими будут цены на овощи на Пасху. Новости

В Украине начали снижаться цены на овощи нового урожая. Как показал мониторинг, больше всего подешевела редиска – цены на нее упали почти вдвое, до 20 грн/кг, пишет «Сегодня».

Доступнее стала молодая капуста – была по 45 грн/кг, стала по 30, подешевели свежие огурцы и помидоры – с 55-60 грн/кг и с 70-75 до 52-65 грн/кг. Пока держатся цены на молодой картофель и зелень: полакомиться картошечкой обойдется в 40-55 грн/кг в зависимости от размера («горошины» дешевле), а сдобрить ее зеленым лучком – еще по 50-60 грн/кг. Дорогие и кабачки – 45-47 грн/кг.

Аналитики плодоовощного рынка говорят, что цены на свежие овощи опустились до уровня прошлого года, а то и ниже. Причиной этому, по словам главы аналитического департамента компании «Шувар» Татьяны Гетьман, стала растущая конкуренция между отечественными производителями и импортерами.

«Рынок редиски почти полностью заняли украинские фермеры, они быстро увеличивают свое присутствие на рынке ранней капусты и огурца. Именно по этим позициям цены снижаются быстро. А вот в сегменте помидоров и кабачков пока доля импорта является крупнейшей, поэтому и удешевление идет медленнее», – говорит Гетьман.

Гетьман утверждает, что цены на свежие овощи в этом году существенно ниже, чем были в это время год назад. В середине апреля 2018 года редис был на 30% (на 9-10 грн/кг) дороже, огурцы – на 25% (на 13-15 грн/кг), ранняя капуста – на 20% (6-7 грн/кг). Пока держатся выше прошлогодних цены на украинские тепличные помидоры (+11%, или 8-9 грн/кг) и кабачки (+25%, или 12-13 грн/кг). Гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко подтверждает, что свежевыращенные овощи в этом году дешевеют быстрее из-за увеличения предложения. По прогнозам Дорошенко, обвал цен на овощи нового урожая продолжится, как только потеплеет и все молодое начнет расти в открытом грунте, а не в теплицах, как сейчас. То есть после 9 мая свежие витамины с грядки станут в разы дешевле.

А вот овощи прошлогоднего урожая пока не дешевеют. Антирекорд установил лук, который за 5 лет подорожал в 5,5 раза – до 30 грн/кг, примерно столько же стоят цитрусовые и бананы. Дорого стоит и борщевой набор: картофель не самого лучшего качества – 10-12 грн/кг, морковь – 15-18 грн/кг, свекла – 14-16 грн/кг, прошлогодняя капуста – 15-17 грн/кг, это на 3-4 грн больше, чем месяц назад. Как разъяснил Дорошенко, рост цен на лук были заложен в прошлом году, когда наши аграрии не только посадили и собрали его значительно меньше, чем нужно внутреннему рынку, но и почти весь импортировали в Европу из-за неурожая.

«Сейчас мы едим привозной азиатский лук. На рынке лук будет дорогим до появления летом нового украинского урожая. А вот борщнабор через пару недель подешевеет вдвое», – рассказал Дорошенко.