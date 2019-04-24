В зоне ООС показали учения десантно-штурмовых войск (Видео). Новости

В районе проведения операции Объединенных сил военнослужащие одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, помимо боевой работы, постоянно совершенствуют профессиональные навыки в ходе регулярных тренировок и учений. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Военнослужащие отрабатывают наиболее вероятные ситуации, которые могут возникнуть во время выполнения боевых задач – десантирование различными способами, движение колоннами бронированной техники, выход в тыл условного противника, обнаружение и уничтожение важных объектов противника.

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