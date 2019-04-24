Пострадавшие от взрыва на Донетчине спасатели остаются в больнице. Новости

Двое пиротехников, пострадавших от взрыва во время проведения разминирования в Бахмутском районе Донетчины, сейчас находятся на лечении в г. Днепр. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«Спасатели Донетчины поддерживают своих коллег и делают все возможное, чтобы ребята как можно быстрее выздоровели», – говорится в сообщении.

«23 апреля заместитель начальника Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Владислав Гусинский вместе со специалистами пиротехнических работ, в очередной раз посетили раненых пиротехников. Сейчас ребята проходят интенсивное лечение и нуждаются во всесторонней поддержке – не только материальной, но и моральной», – отметили в ГСЧС Донетчины.

Спасатели узнали у врачей, как продвигается лечение коллег и нужны ли дополнительные лекарства или препараты. Представители ГСЧС передали необходимые медицинские средства и средства для дальнейшего лечения.

Как сообщалось ранее, в результате взрыва, который произошел 9 апреля при разминировании территории вблизи водовода насосной станции на Донетчине, погиб сотрудник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, еще двое работников ГСЧС получили ранения.

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