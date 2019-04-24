В Горловке показали весенние цены на овощи и фрукты (Фото). Новости

Жительница неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Анна побывала на Кировском рынке в Центрально-Городском районе. Апрельские цены на продукты она показала в соцсети.

На Кировском рынке продают овощи и фрукты (цена за 1 кг):

помидоры – 185 руб. (77 грн по местному курсу на 24.04.2019);

огурцы – 115-120 руб. (48-50 грн);

перец сладкий – 200 руб. (84 грн);

лук – 25 руб. (10 грн);

яблоки сорта «Голден» – 55 руб. (23 грн);

яблоки «Симиренко» – 45 руб. (19 грн);

яблоки «Чемпион» – 65 руб. (27 грн).

В торговой точке со сладостями Анна показала стоимость сухариков:

с изюмом – 148 руб. (62 грн) за кг;

сладкие без изюма – 95 руб. (40 грн) за кг;

панировочные – 16 руб. (7 грн) за 100 г.

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