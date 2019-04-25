«Поздравление» из Москвы: Пионтковский о паспортах РФ для «Л-ДНР». Новости

Указ о предоставлении гражданства РФ по упрощенной схеме жителям неподконтрольной украинским властям территории Донбасса – это символический, и, более психологический, чем политический жест президента России Владимира Путина. Об этом заявил российский военно-политический эксперт Андрей Пионтковский.

«Все же ждали поздравлений. Почему все мировые лидеры поздравили новоизбранного президента, и нет поздравления из Москвы. Вот, пожалуйста – "поздравление" из Москвы: Путин демонстрирует изначально жесткую и враждебную к Украинскому государству позицию», – отмечает Пионтковский.

По его мнению, такими действиями лидер Кремля преследует цель «показать, кто на самом деле хозяин на постсоветском пространстве». «Путина дополнительно подтолкнуло на этот символический акт представление, которое у него сложилось в процессе избирательной кампании и после выборов, о расколе в украинской элите, и в украинском обществе. Одна из целей России – усугублять этот раскол, вести ситуацию в Украине к хаосу», – считает эксперт.

Он также прокомментировал, как должно реагировать мировое сообщество на такие действия Кремля в отношении Украины: «Запад это делает путем санкций. Они достаточно серьезные. Сколько бы критики во время избирательной кампании и по результатам ее не обрушилось на уходящего президента Порошенко, серьезнейшая политическая, экономическая и военная поддержка Запада – это во-многом его личная заслуга».

«Что касается этих маневров с гражданством, с признанием / не признанием ["Л-ДНР"], особыми статусами – Украине стоит зафиксировать реальность, что Крым и Донбасс – это оккупированные территории. Силой украинская армия вернуть их не может. Она может защищать свою территорию от дальнейшей агрессии, но победить в наступательной операции одну из двух крупнейших военных держав мира она не способна. Эти территории вернутся, рано или поздно, но после падения режима Путина и после падения всей российской имперской матрицы», – убежден Пионтковский.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении по упрощенной системе гражданства России жителям неподконтрольной Украине части Донбасса.

Ранее российские политики заявляли, что выдача паспортов начнется после второго тура выборов президента Украины. Основным условием смены гражданства называлось наличие «паспорта» «ДНР» или «ЛНР», что спровоцировало очередную волну столпотворений в паспортных столах «республик» – люди массово пошли за «республиканскими» паспортами. В МинВОТ Украины заявили, что в случае получения российских паспортов жители неподконтрольного Донбасса потеряют украинское гражданство. Однако эксперты акцентируют, что лишить жителей «Л-ДНР» гражданства Украины вряд ли получится.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Zik»

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