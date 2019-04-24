Ситуация в пунктах пропуска утром 24 апреля: Проезда ожидали 220 авто. Новости

Сегодня утром, 24 апреля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 23 апреля линию разграничения через КПВВ пересекли 47,1 тыс. человек и 5,4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 11245 человек и 1245 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 10020 человек и 1625 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 9030 человек и 1485 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4665 человек и 1010 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 12125 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/70;

КПВВ «Новотроицкое» – 15/50;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Андрей: «8:18. "Каргилл" от второго WC до моста 70 машин»;

Анастасия: «8:35. "Каргилл" общая очередь на въезд в Украину на мосту, льготу не вижу. На въезд в Донецк на "Каргилле" общая 30 машин, льгота 20 машин».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.