Украина изменила отношение стран мира к ядерному оружию, – мнение. Новости

Мировое сообщество не смогло защитить территориальную целостность Украины, которая была гарантирована Будапештским меморандумом, и это безвозвратно изменило понимание в сфере безопасности многих стран, владеющих ядерным оружием. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

Он считает, что первая встреча президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая проходит сегодня, 24 апреля, связана с тем, что КНДР и США не смогли договориться о разоружении.

«У Ким Чен Ына не получается реальных договоренностей с Дональдом Трампом. Это было понятно с первого дня, как только эти переговоры начинались, потому что у обеих сторон совершенно разные понимания о разоружении. Дональд Трамп считает, что нужно полностью разоружить Северную Корею, чтобы она отказалась от ядерного оружия, а для Ким Чен Ына наличие у него ядерного оружия – это гарантия выживаемости его режима», – считает Портников.

«После того, что произошло с Украиной в 2014 году, представление о ядерном оружии и его важности для безопасности того или иного режима или государства, даже если говорить не о диктатурах, сильно увеличилось. Я говорил об этом сразу же после аннексии Крыма, что, если мировое сообщество не сможет заставить Россию отказаться от этой аннексии, тогда мы будем жить совершенно в другом мире, вне зависимости от того, вернется Крым или не вернется», – продолжил журналист.

По его мнению, российская агрессия в Украине изменила мировое представление о безопасности. «Украинское общество в начале 1990-х годов не понимало, кто же на нас может напасть – у нас братья с одной стороны и друзья – с другой стороны. Но стало совершенно ясно, что страна, которая добровольно отказывается от ядерного арсенала, пусть даже она не имела средств доставки, возможностей вырабатывать новое ядерное оружие, пусть даже у общества не было желания его сохранять, такое государство выглядит государством-лохом: подписали бумажки, одни – заняли территорию, вторые сказали: "Ну, что мы можем сделать? Мы вам ничего такого не обещали, вы не поняли – это была декларация"», – заявил Портников.

Эксперт отметил, что не только Украина поверила в защиту территориальной целостности в случае отказа от ядерного оружия, но и мировое сообщество. «Все так думали, а теперь все так не думают. И все прекрасно понимают, что у Саддама Хусейна не было ядерного оружия, его заставили от него отказаться, а у Ким Чен Ына – есть. И Саддам Хусейн давно висит в петле в Багдаде, а Ким Чен Ын ездит встречаться с Трампом на равных. Вот ответ на все вопросы», – резюмировал он.

«Если бы цивилизованный мир смог сохранить гарантии территориальной целостности Украины, мы вне всякого сомнения жили бы иначе, в другом мире. Но теперь уже – все, поезд ушел, ничего нельзя изменить. Ким Чен Ын ездит к Путину, чтобы продемонстрировать, что у него есть другие страны, которые готовы его поддержать, не только США и Китай», – добавил Портников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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