Сводка из зоны ООС за 23 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один военный получил ранения. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:

из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Гнутово;

из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Верхнеторецкого;

из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у Марьинки;

из станковых противотанковых гранатометов – около Богдановки и Чермалыка;

из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Песок.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских военных:

из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Луганского;

из автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи Пивденного.

С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – вблизи Луганского – из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Веселогоровка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».

На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.