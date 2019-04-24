Сводка из зоны ООС за 23 апреля: Версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки зафиксировано 9 обстрелов украинских позиций, в том числе незаконные вооруженные формирования (НВФ) применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и один военный получил ранения. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреляли позиции Объединенных сил:
- из минометов калибром 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Гнутово;
- из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Верхнеторецкого;
- из гранатометов различных систем и стрелкового оружия – у Марьинки;
- из станковых противотанковых гранатометов – около Богдановки и Чермалыка;
- из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе Песок.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции украинских военных:
- из крупнокалиберных пулеметов – вблизи Луганского;
- из автоматического стрелкового и снайперского оружия – вблизи Пивденного.
С начала текущих суток противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – вблизи Луганского – из автоматических станковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 7 раз за сутки обстреляли позиции ЛНР. Обстрелам подверглись районы поселков городского типа Калиново и Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.), села Веселогоровка. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного».
На момент подготовки материала в «ДНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.
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