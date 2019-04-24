В Горловке женщина на авто врезалась в подъезд пятиэтажки. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке произошло ДТП, в результате которого оказался заблокирован вход в подъезд. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», авария произошла в Центрально-Городском районе Горловки, по пр. Победы. «5-этажный дом, вход в 4-й подъезд – ДТП. Водитель автомобиля "ВАЗ-2107" совершила столкновение с плитой на входе в подъезд дома, в результате чего плита упала на автомобиль, повредила газовую трубу. Вход в подъезд оказался заблокированным», – уверяют в «МЧС».

«Спасатели ГПСО г. Горловка гидравлическим инструментом подняли плиту, лебедкой извлекли деформированный автомобиль, гидравлическим инструментом пережали поврежденную газовую трубу, срезали деформированную часть плиты, обеспечив вход в подъезд», – добавляют в пресс-центре.

В «МЧС» также сообщают, что газовщики ликвидировали утечку газа, а восстановительные работы запланированы на сегодня, 24 апреля.

Читайте также: