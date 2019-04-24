Зоопарк Мариуполя может лишиться потомства черных лебедей. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) бывший сотрудник зоопарка похитил 6 яиц черного лебедя. Администрация заведения сразу обратилась в полицию, и через несколько часов нашла злоумышленника.

Яйца удалось вернуть, но не все, сотрудники зоопарка сразу подложили их в гнезда птиц. «Защищают гнездо, не дают к себе приблизиться. Четыре яйца удалось вернуть, благодаря правоохранительным органам. Воры хранили их в холодильнике, поэтому есть вероятность того, что в этом году маленьких черных лебедей у нас не будет», – прокомментировала сотрудник зоопарка Наталья Луценко.

Как сообщила пресс-секретарь полиции Мариуполя Мирослава Попова, злоумышленник задержан патрульными. «Им оказался местный житель, который работал в данном зоопарке. По словам подозреваемого, он украл яйца лебедей из-за конфликта на работе. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – это кража. Санкция статьи предусматривает до 3-х лет лишения свободы», – сказала она.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»