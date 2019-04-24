На Донбасс должен быть направлен совместный миротворческий контингент, – генсек ОБСЕ. Новости

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер рассчитывает, что избрание нового президента Украины даст импульс к разрешению конфликта на востоке страны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Посмотрим, возникнет ли новая возможность в связи с развитием ситуации в Украине, с избранием нового президента. Я надеюсь, что это станет импульсом, который позволил бы реализовать Минские договоренности», – сказал Гремингер.

Он отметил, что ОБСЕ выступает за то, чтобы на Донбасс был направлен совместный миротворческий контингент ООН и ОБСЕ. «Мы предлагали такой вариант, но на данный момент есть очень разные предложения: российские предложения, предложения Украины и США, и пока мы не можем сблизить позиции, у нас не будет возможности для принятия резолюции Совбеза ООН, которая должна быть базой такой операции. На данный момент позиции слишком различаются», – добавил Гремингер.

Читайте также: