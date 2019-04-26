Тыквенное, льняное, кунжутное: На Донетчине переселенец производит «живое» масло (Фото). Новости

Финансовый менеджер Игорь Кирилюк принял участие в грантовой программе и основал в Мариуполе (Донецкая обл.) семейную маслобойню.

До 2014 года мужчина жил и работал в Донецке, который не по своей воле пришлось оставить. Переехал в Мариуполь, где устроился финансовым менеджером. Потеряв работу, в 2018 году Игорь решил основать собственное дело.

«Мне хотелось делать что-то свое, не быть зависимым от работодателя, развивать собственное дело. Поскольку я люблю готовить, основал семейную маслобойню», – рассказал Игорь Кирилюк.

Переселенец подал грантовую заявку Международной организации по миграции и получил оборудование – пресс для отжима семян. Своим бизнесом сделал производство масел – тыквенного, льняного, кунжутного, кокосового, из грецкого ореха. Кроме их изготовления, рассказывает людям об особенностях использования. «Я делаю "живое" масло – оно ​​прямого отжима, без температурной обработки. Сейчас все больше людей переходят на правильное питание – на них рассчитан мой продукт. Например, кокосовое масло очень полезно, подходит к блинам, при температуре 25 градусов оно жидкое, если температура ниже – масло напоминает хрупкое сливочное», – рассказывает предприниматель.

Кроме масла, Игорь Кирилюк планирует приобрести дополнительное оборудование и расширить свою линейку производства. «Буду делать масло с различными ароматизаторами – жареный мак с черным перцем создает удивительный аромат, также буду делать соль с лимоном, вишней для маринования мяса и рыбы, другие новинки», – поделился планами Игорь.

Сейчас масло предпринимателя из Мариуполя покупают люди из областных центров Украины, он стремится развивать культуру потребления в Донецкой области. Для этого будет участвовать в различных выставках и фестивалях, чтобы рассказать людям о преимуществах использования натурального продукта.

Источник: Бизнес-Восток

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