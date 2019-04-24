На Донетчине правоохранители разыскивают виновника смертельного ДТП. Новости

Сотрудники Добропольского отделения полиции просят помочь в расследовании уголовного производства по факту смертельного ДТП. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Так, 17 апреля в городском водоеме вблизи г. Белицкое был обнаружен труп 30-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. В результате проведения экспертизы было установлено, что потерпевший получил телесные повреждения характерные для дорожно-транспортного происшествия.

«При осмотре места происшествия на автодороге был обнаружен фрагмент пластмассы черного цвета. Проведенными исследованиями установлено, что обнаруженный фрагмент является обломком воздухосборника капота автомобиля, вероятнее всего марки Mersedes -Benz Sprinter», – отметили в полиции.

Полицейские разыскивают лиц, причастных к совершению данного преступления и устанавливают автомобиль правонарушителя.

«Всех кто располагает какой-либо информацией о данной происшествии просим сообщить по телефонам: 050 017 08 62, 050 164 17 97 (конфиденциальность гарантируем)», – обратились в полиции.