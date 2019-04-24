Вечная рана на теле страны: Эксперт о переговорах с «Л-ДНР» и о Приднестровье. Новости

Если украинские власти начнут прямые переговоры с представителями «Л-ДНР», как того хочет Кремль и как это произошло с Приднестровьем, Украина может потерять свою государственность. Об этом заявил журналист Виталий Портников.

«Суть в чем: украинские руководители должны съездить туда. Как молдавские ездили: поехали в Тирасполь. Сейчас это происходит постоянно – президент, премьер-министр Молдавии постоянно ездят в Тирасполь, встречаются с руководством Приднестровской молдавской республики. За время оккупации Приднестровья молдаване уже переизбрали 5 президентов», – сказал он.

«Никакое Приднестровье никуда не возвратилось, зато оно остается настоящей контрабандной клоакой, "черной дырой" на теле Молдовы. Совершенно очевидно, что ни о каком серьезном развитии этой страны до того или иного решения приднестровского вопроса говорить не приходится», – продолжил Портников.

По его мнению, аналогичная ситуация может сложиться и с неподконтрольными украинским властям территориями Донецкой и Луганской областей, которые со временем будут использовать для «легальных» контрабандных потоков. «Если легализуется история с "народными республиками" в том или ином виде, Украина останется захваченным государством навсегда», – отмечает журналист.

«Можно будет бороться с коррупцией на территории Украины, а там – заниматься контрабандой. Можно будет не торговать с Россией на территории Украины, а там – всем этим торговать. "ДНР" и "ЛНР" даже примут соглашение об ассоциации [с ЕС]. Приднестровье ведь приняло соглашение об ассоциации – вся его продукция маркируется европейскими марками», – говорит эксперт.

Он подчеркнул, что в ситуации с Приднестровьем вопрос государственности Молдовы «просто размыт, ее нет как таковой». «И у нас не будет, я вас уверяю. Это будет псевдо-страна с вечной раной на теле», – резюмировал Портников.

Журналист также отметил, что мировое сообщество не смогло защитить территориальную целостность Украины, которая была гарантирована Будапештским меморандумом, и это с 2014 года безвозвратно изменило понимание в сфере безопасности многих стран, владеющих ядерным оружием.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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