ФК «Динамо» – ФК «Шахтер»: Превью матча. Новости

Сегодня, 24 апреля, в 25-м туре Премьер-лиги в Киеве на НСК «Олимпийский» встретятся футбольные клубы «Динамо» и «Шахтер», сообщает пресс-служба «горняков».

Для обоих соперников это важный поединок в борьбе за золото. «Оранжево-черные» имеют 7 очков преимущества и уже в среду могут его развить, тогда как «Динамо» нужна только победа, чтобы полновесно вклиниться в чемпионскую гонку.

В предыдущем туре «Шахтер» уверенно разобрался в Харькове с «Зарей» (3:0) благодаря голам Коваленко, Кайоде и Майкона. Отсутствовавшие в той игре Алан Патрик и Жуниор Мораес уже готовы помочь команде. За пару дней до классико по индивидуальной программе работали лишь Максим Малышев и Андрей Тотовицкий.

Совсем недавно оппоненты пересекались в четвертьфинале Кубка Украины. Напряженное противостояние завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти успешнее оказались «горняки».

Уже 8 туров кряду ни один из клубов УПЛ не является для «Динамо» препятствием. Как и «Шахтер», подопечные Александра Хацкевича начали победную серию еще в декабре («Черноморец», «Карпаты»), а в 2019 году последовательно добивались максимального результата 6 раз («Заря», «Десна», «Арсенал-Киев», «Олимпик», «Заря», «Мариуполь»).

Предыдущий матч из-за дисквалификаций пропустили Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко и Денис Гармаш. Все, кроме последнего, могут играть сегодня. В Мариуполе за первую команду «Динамо» дебютировал 20-летний защитник Денис Попов, а новичок Карлос де Пена провел 90 минут на скамейке запасных, но отметился голом в недавнем спарринге киевлян с «Ворсклой».

В 59 поединках чемпионата у «Шахтера» 20 побед, 15 ничьих и 24 поражения. Разница мячей: 69–76. На поле «Динамо» «горняки» брали верх 7 раз, предыдущий – 2 года назад (21 апреля 2017-го, 1:0).

Последняя встреча в чемпионате состоялась 3 ноября в Харькове. «Шахтер» уступал в первом тайме и дважды забил во втором. До перерыва хорошие шансы имели Вербич, Патрик и Мораес, а на 44-й минуте Шапаренко нанес точный удар после подачи Пиварича. Счет стал равным на 54-й минуте (Тайсон вышел на Бойко, обыграл его и ассистировал Мораесу) и продержался вплоть до концовки. Уже в компенсированное время Коваленко нанес великолепный удар и принес «горнякам» победу – 2:1.