Донецкая и Луганская области среди лидеров по сдаче протоколов в ЦИК. Новости

В Центральной избирательной комиссии на сегодня, 24 апреля, обработали уже около 90 оригиналов протоколов с итогами голосования во втором туре выборов президента Украины от окружных избирательных комиссий.
ЦИК возобновила свою работу в 10:00 и уже успела принять свыше десятка делегаций от избирательных участков из регионов, еще свыше 50 – ожидают своей очереди, чтобы сдать оригиналы протоколов с итогами голосования. Остальные комиссии находятся в пути.
Среди окружных избирательных комиссий есть лидеры. Все оригиналы протоколов уже сдали в ЦИК в Киеве и в Черновицкой области, на финишной прямой – Донецкая и Луганская области.
Окончательные результаты выборов президента Украины ЦИК объявит после обработки всех оригиналов протоколов из 199 округов и 1 заграничного округа.
Как сообщалось ранее, 23 апреля ЦИК обработала 100% электронных протоколов. На выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей (13 млн 541 тыс. 530 чел.). У Петра Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 чел.).
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»
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