Губернатор Донетчины рассказал, во сколько обойдется ремонт моста в Богородичном (Видео). Новости

На ремонт моста через реку Северский Донец в поселке Богородичное (Донецкая обл.) будет потрачено 30,4 млн грн. Об этом сегодня, 24 апреля, на своей странице в Facebook сообщил губернатор региона Александр Куць.

Куць напомнил, что, поскольку мост является частью автомобильной дороги общего пользования государственного значения, то остается открытым для проезда автомобилей и движения пешеходов по одной полосе и одной пешеходной зоне.

«Работы стоимостью 30,4 млн грн финансируются из государственного и областного бюджетов – из специального и общего фондов», – сообщил губернатор.

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