В РФ рассказали, чего ждут от Зеленского по Донбассу . Новости

Россия рассчитывает, что будущий президент Украины Владимир Зеленский и новая Администрация будет следовать Минским соглашениям в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сегодня, 24 апреля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает российское издание «ТАСС».

Лавров заявил, что в 2014 году якобы Евросоюз и США «вмешались» во внутренние дела Украины, а не Россия.

«Рассчитываем, что новое украинское руководство... будет способствовать преодолению кризиса путем неукоснительного соблюдения Минского комплекса мер в рамках контактной группы и "Нормандского формата" в полном соответствии с резолюцией Совбеза ООН», – сказал он.

Лавров добавил, что Германии и Франции предстоит сыграть важную роль «с целью не допустить попыток ревизии одобренных Совбезом ООН Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе».