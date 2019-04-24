В Горловке женщина убила своего сожителя . Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержана женщина за убийство своего сожителя. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».
«В Никитовский районный отдел полиции Горловки пришла 44-летняя женщина и призналась в совершенном ею убийстве своего сожителя», – говорится в сообщении.
«Сожители распивали спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла нож и ударила им своего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте», – заявили в «полиции».
Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Читайте также:
- В Донецке женщина убила мужчину
- Хотел напугать: В «ДНР» мужчина убил оппонента
- В «ДНР»: Труп мужчины обнаружили в Горловке
- В Донецке до смерти забили молодого мужчину
- В «ДНР» 19-летний житель Шахтерска жестоко убил мужчину
- В Донецке обнаружили труп мужчины
- В «ДНР» передали в «суд» дело об убийстве и изнасиловании трехлетней девочки в Иловайске
- В «ДНР» рецидивист убил приятеля и остался пожить в его квартире
Комментарии