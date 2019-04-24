В Горловке женщина убила своего сожителя . Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) задержана женщина за убийство своего сожителя. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«В Никитовский районный отдел полиции Горловки пришла 44-летняя женщина и призналась в совершенном ею убийстве своего сожителя», – говорится в сообщении.

«Сожители распивали спиртные напитки. Во время застолья произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница взяла нож и ударила им своего оппонента. От полученных травм потерпевший скончался на месте», – заявили в «полиции».

Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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