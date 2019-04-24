Жителя Луганщины будут судить за попытку контрабанды сильнодействующих лекарств в РФ. Новости

На Луганщине будут судить мужчину за попытку контрабанды сильнодействующих лекарственных средств в Российскую Федерацию. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Сообщается, что ведомством утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 УК Украины (законченное покушение на совершение контрабанды сильнодействующих лекарственных средств), ч.3 ст. 321 УК Украины (незаконное приобретение, пересылка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств).

«Расследованием установлено, что ранее судимый житель Меловского района Луганской области приобрел сильнодействующие лекарственные средства, содержащие в своем составе метандиенон, и с целью сбыта указанных средств на территорию Российской Федерации пытался их незаконно провезти через границу», – отметили в прокуратуре.

Во время прохождения таможенного контроля на таможенном посту «Меловое» Луганской таможни ГФС Украины в марте 2019 года сотрудниками Государственной пограничной службы Украины совместно с работниками таможенного поста проведен осмотр транспортного средства и выявлены в спортивной дорожной сумке 120 блистеров (по 20 таблеток в каждой) сильнодействующих лекарственных средств .

В дальнейшем мужчине было сообщено о подозрении в совершении указанных уголовных правонарушений.

«Учитывая искреннее раскаяние, обязательства содействовать правоохранительным органам и суду в раскрытии и уголовном преследовании других лиц, причастных к совершению преступления, между подозреваемым и прокурором заключено соглашение о признании виновности. В настоящее время обвинительный акт в указанном уголовном производстве направлен в Меловской районный суд Луганской области для рассмотрения по существу», – сообщили в пресс-службе.

За совершение указанных преступлений мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.