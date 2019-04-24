Итоговая аттестация после 4-го и 9-го классов: Министр разъяснила нюансы. Новости

Кроме Государственной итоговой аттестации (ГИА) после 11 класса, которая проводится в форме ВНО, есть также школьные выпускные экзамены ГИА на каждом уровне школы, после 4-го и 9-го классов, которые существенно отличаются. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Во-первых, ГИА после 4-го класса является исключительно мониторинговой, и никоим образом не влияет на успеваемость ученика и его возможности перейти в 5-й класс. Даже задания этой контрольной работы готовят сами учителя, мы, как министерство, готовим небольшие методичные рекомендации к ее проведению. Обязательными являются ГИА по математике и украинскому языку», – пояснила Гриневич.

«Хочу предостеречь учителей, чтобы они не злоупотребляли этим грозным названием – ГИА, потому что у нас есть сигналы, что создается атмосфера, когда родители даже репетиторов нанимают, потому что детям нужно в 4-м классе сдавать ГИА. Это вредно для детей и мотивации их к образованию. Это нарушение идеи мониторинга учебных достижений детей такой возрастной группы», – подчеркнула министр.

По ее словам, ГИА после 9-го класса – значительно серьезнее, обязательными экзаменами остаются украинский язык и математика. «Она проводится письменно по заданиям, которые выдает Министерство образования и науки. Эти оценки записываются непосредственно в приложение к свидетельству о базовом школьном образовании и могут влиять на доступ в определенный профильный лицей или другое учреждение, где будет конкурсный отбор на уровень получения полного общего школьного образования», – пояснила Гриневич.

«В этом году мы дали больше возможностей выпускникам 9-х классов. Они могут засчитать себе как прохождение ГИА соответствующие языковые сертификаты и дипломы международных языковых экзаменов», – добавила министр.