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В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек (График выдачи). Новости

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В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек (График выдачи)

24.04.19 12:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае доставят наборы выживания жителям 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 22 тыс. жителей Донбасса. Среди них дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Конфликт не затихает, потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (20–24 мая), Станице Луганской (15–17 мая и 20–24 мая) и Передельском (20 мая)»,– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.

Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 млн продуктовых наборов. Вклад Рината Ахметова в спасение жизней мирных жителей Донбасса отмечают как в Украине, так и за рубежом.

«Сегодня мы наблюдаем, как многие международные организации сворачивают свою деятельность на Донбассе, но Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям и пенсионерам. Это вселяет надежду на будущее», – отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.

График выездов бригад мобильной выдачи в мае

Дата приезда

Город, район (Донецкая область)

Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача

Адрес выдачи

 
 

07.05.2019

ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ,  НОВОБАХМУТОВКА

АЛЕКСАНДРОПОЛЬ ДОНЕЦКАЯ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ ПАРКОВАЯ 4, НОВОБАХМУТОВКА ШКОЛЬНАЯ 2

 

08.05.2019

ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н

ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ,  ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО

 ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25,  ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77

 

13.05.2019    14.05.2019   15.05.2019

МАРИУПОЛЬ

МАРИУПОЛЬ

УЛ. КУПРИНА 10

 

16.05.2019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА

С.ОДРАДОВКА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2, КОДЕМА СОВЕТСКАЯ 69, НОВОЛУГАНСКОЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38, ТРАВНЕВОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5

 

17.05.2019

 ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ

С.ЛУГАНСКОЕ АРТЕМА 7, ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1                

 

20.05.2019

НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н

СЧАСТЬЕ

 

 

21.05.2019

 

22.05.2019

ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН

ЗОЛОТОЕ, ЕКАТЕРИНОВКА

МЕДИЦИНСКАЯ 1/3

 

23.05.2019

 

28.05.2019

МАРЬИНСКИЙ Р-Н

КРАСНОГОРОВКА

УЛ. ЛОМОНОСОВА 18

 

29.05.2019

 

30.05.3019

БАХМУТСКИЙ Р-Н

КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА)

БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7/1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ