В мае помощь Рината Ахметова получат 22 тысячи человек (График выдачи). Новости

Бригады мобильной выдачи Фонда Рината Ахметова в мае доставят наборы выживания жителям 26 населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения. Продуктовые наборы получат почти 22 тыс. жителей Донбасса. Среди них дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба Фонда.
«Конфликт не затихает, потребность в помощи не снижается, поэтому Фонд Рината Ахметова продолжает помогать самым нуждающимся. В мае бригады мобильной выдачи доставят продуктовые наборы в Ясиноватский, Волновахский, Бахмутский, Новоайдарский, Попаснянский и Марьинский районы, а также в Мариуполь. Кроме того, получить помощь можно будет в стационарных пунктах выдачи, расположенных в Новгородском (20–24 мая), Станице Луганской (15–17 мая и 20–24 мая) и Передельском (20 мая)»,– сказал Михаил Катеринчак, руководитель проекта Фонда Рината Ахметова.
Гуманитарный штаб – крупнейшая программа Фонда Рината Ахметова. Наборы выживания пятый год регулярно доставляются мирным жителям Донбасса. С начала боевых действий выдано более 12 млн продуктовых наборов. Вклад Рината Ахметова в спасение жизней мирных жителей Донбасса отмечают как в Украине, так и за рубежом.
«Сегодня мы наблюдаем, как многие международные организации сворачивают свою деятельность на Донбассе, но Фонд Рината Ахметова продолжает помогать детям и пенсионерам. Это вселяет надежду на будущее», – отметил представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу.
График выездов бригад мобильной выдачи в мае
Дата приезда
Город, район (Донецкая область)
Сателлит, село, поселок, для которых осуществляется выдача
Адрес выдачи
07.05.2019
ЯСИНОВАТСКИЙ Р-Н
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ, НОВОБАХМУТОВКА
АЛЕКСАНДРОПОЛЬ ДОНЕЦКАЯ, ВЕРХНЕТОРЕЦКОЕ ПАРКОВАЯ 4, НОВОБАХМУТОВКА ШКОЛЬНАЯ 2
08.05.2019
ВОЛНОВАХСКИЙ Р-Н
ГНУТОВО, ПАВЛОПОЛЬ, ПИЩЕВИК, ЧЕРЕНЕКО
ГНУТОВО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 25, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77, ПИЩЕВИК АРМЕЙСКАЯ 1, ЧЕРНЕНКО ДАЧНАЯ 14, ПАВЛОПОЛЬ СИВУХИНА 77
13.05.2019 14.05.2019 15.05.2019
МАРИУПОЛЬ
МАРИУПОЛЬ
УЛ. КУПРИНА 10
16.05.2019
БАХМУТСКИЙ Р-Н
НОВОЛУГАНСКОЕ, ОДРАДОВКА, ДАЧА, НИКОЛАЕВКА 1, 2, КОДЕМА
С.ОДРАДОВКА УЛ. ЗЕЛЕНАЯ 2, КОДЕМА СОВЕТСКАЯ 69, НОВОЛУГАНСКОЕ ПЕРВОМАЙСКАЯ 38, ТРАВНЕВОЕ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5
17.05.2019
ЛУГАНСКОЕ, ТРОИЦКОЕ
С.ЛУГАНСКОЕ АРТЕМА 7, ПЕР. ОБОРОННЫЙ 1
20.05.2019
НОВОАЙДАРСКИЙ Р-Н
СЧАСТЬЕ
21.05.2019
22.05.2019
ПОПАСНЯНСКИЙ РАЙОН
ЗОЛОТОЕ, ЕКАТЕРИНОВКА
МЕДИЦИНСКАЯ 1/3
23.05.2019
28.05.2019
МАРЬИНСКИЙ Р-Н
КРАСНОГОРОВКА
УЛ. ЛОМОНОСОВА 18
29.05.2019
30.05.3019
БАХМУТСКИЙ Р-Н
КУРДЮМОВКА, ЗАЙЦЕВО (БАХМУТКА, ПЕСКИ 2, МАЙОРСК, ЖОВАНКА)
БАХМУТКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЖОВАНКА МАНУИЛЬСКОГО 68, МАЙОРСК КОЛЬЦОВА 7/1, КУРДЮМОВКА Ж/Д СТАНЦИЯ