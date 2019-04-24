Прогулка «Шахтера» перед матчем с «Динамо» (Фото). Новости

Сегодня, 24 апреля, в центральном матче 25-го тура УПЛ ФК «Шахтер» встретится с ФК «Динамо». После завтрака «горняки» отправились на прогулку по Киеву, сообщает пресс-служба «Шахтера».

В столице Украины отличная весенняя погода: тепло и солнечно, +14 градусов.

У входа в отель, где расположился «Шахтер», футболистов ждала внушительная группа поддержки. Фанаты брали автографы, делали селфи и, конечно, желали победы любимой команде.

«Сегодня хочу увидеть настоящее украинское классико! Думаю, "Шахтер" выиграет со счетом 2:1. Очень хорошо, что есть такие встречи с фанами, ведь каждый мечтает пообщаться вживую со своим кумиром, взять автограф и сделать фото на память», – поделился ожиданиями болельщик «оранжево-черных» Ростислав Иванов.

«В Киев на суперматч приехали из Северодонецка. Надеемся, "Шахтер" окажется сильнее "Динамо", а счет будет 2:1 в нашу пользу», – рассказал болельщик «горняков» Евгений Колесник.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»

Гости сыграют в домашней, оранжево-черной форме, киевляне – в бело-синей. Начало матча – в 18:30.