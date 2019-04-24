В Минске обсуждают урегулирование ситуации на Донбассе. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ЛНР» заявляют, что «заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам началось в Минске… Киев в очередной раз представлен лишь экспертами, полномочные представители от Украины Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствуют».

В «ДНР» о встрече не сообщают.

Напомним, предыдущая встреча состоялась 10 апреля.