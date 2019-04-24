В Госпогранслужбе сообщили, сколько россиян не пропустили в Украину. Новости

Более 2800 российских граждан с начала 2019 года сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину. Об этом рассказал глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает пресс-центр Госпогранслужбы.

По его словам, поток людей из Российской Федерации, начиная с 2014 года, уменьшился почти втрое. Если в 2014-м в Украину в течение года въезжало почти 15 млн российских граждан, то в 2018-м – около 5 млн. «В этом году сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в нашу страну более 2800 человек. В прошлом – около 10 тыс. человек», – отметил глава пограничного ведомства.

Как рассказал Цигикал, среди тех, кто сейчас пересекает границу Украины и РФ, в основном, спортсмены, артисты, бизнесмены, люди, у которых здесь живут родственники.

По словам главы Госпогранслужбы, в 2015 году в Украине приняты два постановления Кабинета министров, согласно которым порядок пересечения украинской границы гражданами РФ был изменен. «Граждане России могут проезжать через установленные межгосударственные и международные пункты пропуска только по заграничным паспортам. Никаких льгот нет», – сказал он.

Цигикал добавил, что есть обращение глав областных администраций, чтобы с гуманитарной целью пограничники могли пропускать граждан сопредельных стран на период предстоящих праздничных и поминальных дней. Однако такие решения Государственная пограничная служба не может принимать самостоятельно, поэтому обращения будут направляться в Кабинет министров Украины.

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