В «ДНР» сообщают об изъятых у жителей Донецка и Шахтерска пистолетах. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке и неподконтрольном Шахтерске (Донецкая обл.) местные жители хранили дома оружие. Об этом сегодня, 24 апреля, сообщает пресс-центр «МВД ДНР».

«У жителя Шахтерска стражи порядка изъяли 2 пистолета Макарова, охотничье ружье и более 10 патронов различным калибром», – уверяют в «ДНР».

«Сотрудники Петровского райотдела полиции Донецка изъяли у местного жителя пистолет Макарова и более 60 патронов различным калибром», – утверждают в «республике».

В обоих случаях оружие и боеприпасы направлены на экспертизу, мужчин обещают привлечь к «уголовной ответственности».

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