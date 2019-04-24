Министр рассказала о новациях для выпускников 11-х классов. Новости

Для выпускников 11-го класса, которые будут проходить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ВНО в этом году, есть две основные новации. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 апреля, в ходе заседания Кабинета министров Украины рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

«Две ГИА в форме ВНО будут сдавать ученики профессионального образования, ранее – это был только украинский язык, а теперь они также должны сдавать математику или историю на выбор. Также, как и те, кто учится в колледжах», – сказала она.

Министр также напомнила, что в Украине для выпускников 11-х классов ввели «разумное приспособление перевода тестовых баллов по украинскому языку и литературе для лиц, которые получают полное общее среднее образование на языке, который не относится к славянской группе языков».

«Для детей венгерских или румынских меньшинств сложно сдавать экзамены. Им владеть украинским языком значительно сложнее, и то количество часов, которое они должны были изучить по украинскому языку и литературе, никак не может обеспечить им такого же уровня знаний, как тем детям, которые разговаривают на украинском языке или детям – представителям славянской группы языков», – поясняет министр.

«Сейчас мы это меняем, мы делаем реформу, вводим большее количество часов по украинскому языку и литературе в этих школах. Мы начали уже по другим методикам учить этих детей. Для таких лиц будет установлен адаптивный порог – ниже, чем обычный. Это позволит им принимать участие в конкурсном отборе в отечественные вузы, но это временная мера, которая будет существовать до 2021 года, пока мы не внедрим двухуровневое тестирование по украинскому языку», – добавила Гриневич.

Как сообщалось ранее, в Украине для участия во Внешнем независимом оценивании (ВНО) в этом году зарегистрировались более 354 тыс. человек.

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