Бабулька постоянно плачет и благодарит: В прифронтовом Гранитном кормят одиноких стариков (Фото). Новости

В прифронтовом Гранитном (Донецкая обл.) волонтеры продолжают разносить горячие обеды в дома одиноких пожилых людей. Об этом сегодня, 24 апреля, на своей странице в Facebook рассказал пастор Сергей Косяк.

«Все прифронтовое Гранитное "гудит" в разговорах, после того, когда одиноким старикам стали ежедневно разносить горячие обеды в дома. Народ стал говорить, что и тем надо, и этим неплохо было бы приносить. Дело даже не в еде, а в том, что люди чувствуют себя не брошенными в этом мире», – написал он.

Пастор отметил, что один из волонтеров Влад Ткачев так описал свои ощущения от посещения подопечных: «Очень больно смотреть в какой обстановке живут люди, и мы будем стараться сделать все, чтобы это изменить. Бабулька, которая на фото, постоянно плачет и благодарит, когда видит, как в дверном проеме ее дома появляется девушка с пищевыми термосами в руках. Она нам рассказывала о своей молодости, говорила, какие вкусные обеды ей приносят, а в конце беседы, она вцепилась в меня своими старческими руками и не отпускала, когда я собирался уходить».

Фото: Facebook / Сергей Косяк

«Мы будем расширять наше служение, будем закупать больше продуктов, докупим посуду и еще нужен будет велосипед с оборудованным багажником под пищевые термосы. Просим поддержать нас в молитве, чтобы Бог дал сил и огня воплотить все это», – добавил Сергей Косяк.

Напомним, волонтеры покупают дом, куда переселят брошенных и одиноких стариков из прифронтового Гранитного.

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