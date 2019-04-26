Зафиксировано порядка ста укусов: В «ДНР» сообщают об активизации клещей. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области зафиксировано порядка ста укусов опасных для человека паукообразных – клещей. Об этом говорится в сюжете одного из «республиканских» телеканалов.

Клещи просыпаются с приходом тепла. Первые за весенний период укусы клещей в «ДНР» зафиксированы еще в конце марта. «С приходом весны у нас активизировались клещи. В нашем регионе клещи опасны тем, что с его укусом человеку передается возбудитель Лайм-боррелиоза или иксодового клещевого боррелиоза – это второе название данного заболевания. Заболевание опасно тем, что, даже если пропустить опасный период, оно переходит в хроническую форму. Хроническая форма характеризуется поражением центральной нервной системы, суставов, сердца. Поэтому игнорировать укусы клещей не стоит», – утверждает эпидемиолог отдела особо опасных инфекций «республиканского» центра санэпиднадзора Анжела Бабуркина.

Как рассказала «заведующая» инфекционным отделением городской клинической больницы №1 Донецка Виктория Петрова, когда клещ кусает, человек этого не ощущает.

Однако если человеку сразу не удалось обнаружить укус клеща, то через время не заметить место укуса будет довольно трудно. «Появляется пятнышко. Или равномерно розовое, или в виде маленького колечка. В центре с просветлением. Это пятно постепенно увеличивается в размерах», – сообщила Петрова.

Медики советуют сразу же при обнаружении укуса обращаться в больницу. Если клещ извлечен самостоятельно – принести его в лабораторию на анализ.

Жертвами клещей становятся и домашние животные. Если вовремя не обнаружить укус – последствия могут быть самыми печальными.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube