Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

Правительство распределило в местные бюджеты ОТГ более 2 млрд грн. Новости

Вся лентаДонбассДонецкая область
Луганская область

Правительство распределило в местные бюджеты ОТГ более 2 млрд грн

ДН

24.04.19 13:59dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба Кабинета министров Украины

Кабинет министров Украины распределил бюджетную субвенцию на развитие новосозданных объединенных территориальных громад (ОТГ) на сумму 2,1 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 24 апреля, в ходе заседания правительства заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, деньги выделят на проекты, связанные со строительством, реконструкцией и ремонтами тысяч объектов, важных для ОТГ. «Это будут тысячи объектов, которые будут отремонтированы, построены, в том числе – и местные дороги за эти деньги, и школы, и садики, и амбулатории. Это то, что для громад, которые объединились, является приоритетом», – заявил Гройсман.

«Мы выполняем свою функцию поддержки ОТГ», – отметил премьер-министр Украины.

В свою очередь министр регионального развития и ЖКХ Украины Геннадий Зубко добавил, что на каждого сельского жителя в ОТГ из этой субвенции в 2,1 млрд грн направлены 495 грн. «Финансовый результат реформы децентрализации там, где объединение территориальных громад прошло успешно, там, где создано большое количество ОТГ, туда идут достаточно большие деньги», – сказал он.

«Житомирская область получила в местные бюджеты дополнительно 175 млн грн, Днепропетровская область – 174 млн грн, а Закарпатская область имеет всего 14 млн грн поддержки из государственного бюджета на ОТГ», – привел пример Зубко.

«Там, где децентрализация не прошла, там децентрализация пройдет. Я хочу, чтобы все это осознавали – и главы администрации, и чиновники, которые тормозят все эти процессы. Мы добьемся того, чтобы покрытие реформой децентрализации было 100%. Сегодня 70% украинцев имеют преимущества децентрализации. Что такое децентрализация в цифрах: только ОТГ за 2016-2018 годы получили возможности строительства, реконструкции, обновления более 6 тыс. объектов», – подчеркнул в ответ на это глава правительства.

Комментарии