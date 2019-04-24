В «ДНР»: В Енакиево показали очередь в «паспортный стол» (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Енакиево (Донецкая обл.) в «паспортный стол» собралась огромная очередь. Об этом сообщает очевидец, опубликовавший сегодня, 24 апреля, кадры в соцсети.
«Енакиево. Паспортный стол, издевательство над людьми», – отмечает автор.
Среди собравшихся людей – много молодежи. Все собравшиеся требовали пропустить их в здание и были очень возмущены отношением к людям.
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