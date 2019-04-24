Поможет ли смена власти в Украине прекратить войну на Донбассе, – мнение. Новости

Перезагрузка власти в Украине не поможет остановить войну на Донбассе. Такое мнение высказал журналист Виталий Портников.

«Война на Донбассе не прекратится, потому что никакого плана Волкера не существует. Волкер не встречается с Сурковым, с ним никто в России не разговаривает. Это все очередные сказки и иллюзии, которые люди сами себе придумывают», – сказал он.

«У России есть четкие задачи. Первая – интеграция Украины и Белоруссии в свой состав. Вторая – если это не получается, имплементация Донбасса на таких правах, которые бы позволили Донбассу быть либо контрабандной дырой, либо диктовать свои условия остальной Украине», – продолжил Портников.

По его мнению, если новая власть в Украине предпримет попытки интеграции «Л-ДНР» на условиях Кремля, в Киеве начнется народное восстание, которое «ее сметет». «Как может закончится война на Донбассе? Она может закончиться либо на российских условиях, либо никак», – считает эксперт.

«Крым не останется нейтральной территорией. Крым – это одна из самых больших дипломатических проблем между Украиной и Россией, которая окончательно превратила нашу страну в страну-инвалида. Потому что нет больше государств в мире, кроме Украины и России, где одна территория входит в Конституции обеих стран. Эта ситуация, созданная Владимиром Путиным, и нас, и Россию затянула в серьезнейшую правовую проблему, которая даже с уходом Путина, не то, чтобы Порошенко или Зеленского, не решится», – убежден Портников.

Он заявил, что, если украинские власти начнут прямые переговоры с представителями «Л-ДНР», как того хочет Кремль и как это произошло с Приднестровьем, Украина может потерять свою государственность.

Эксперт также отметил, что мировое сообщество не смогло защитить территориальную целостность Украины, которая была гарантирована Будапештским меморандумом, и это с 2014 года безвозвратно изменило понимание в сфере безопасности многих стран, владеющих ядерным оружием.

Как сообщалось ранее, ЦИК обработала 100% электронных протоколов. На выборах президента Украины побеждает Владимир Зеленский, который получил 73,22% голосов избирателей (13 млн 541 тыс. 530 чел.). У Петра Порошенко – 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 чел.). Подведение итогов голосования во втором туре президентских выборов продолжается.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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