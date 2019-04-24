РФ продолжает наращивать количество войск у границ Украины, – Полторак. Новости

Российская угроза на границе с Украиной сохраняется и Россия наращивает свои силы. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с министром обороны Дании Клаусом Хйортом Фредериксеном, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Тенденций к улучшению военно-политической ситуации нет, поскольку РФ продолжает наращивать военные группировки вблизи границ Украины. При таких условиях главной задачей Украины является наращивание возможностей Вооруженных сил и укрепление обороноспособности путем внедрения оборонной реформы», – сказал Полторак.

Министр обороны Украины также отметил, что парламентом Украины одобрены изменения в Конституцию, которыми закреплен курс страны на интеграцию в Европейский Союз и НАТО, поэтому Киев ожидает помощи от союзников.

В частности Степан Полторак выразил надежду на продолжение и усиление санкций против РФ, наращивание присутствия сил и средств Альянса как на территории Украины, так и в Черноморско-Азовском регионе, а также помощи в наращивании возможностей Вооруженных сил Украины, в первую очередь, в сфере военно-технического сотрудничества.

«И главное – мы рассчитываем на системные решения наших партнеров по поддержке вступления Украины в НАТО. Имея пятилетний опыт отпора вооруженной агрессии, Украина может внести значительный вклад в обороноспособность Альянса и усиление европейской безопасности», – подчеркнул министр обороны Украины.